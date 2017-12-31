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Ehliyeti var ama korkudan trafiğe çıkamıyor

Ehliyeti var ama korkudan trafiğe çıkamıyor.15486
  • Giriş : 31.12.2017 / 16:16:00

Kadın sürücü, kimliğinin veriliş tarihi yanlış yazıldığı için sürekli kontrol noktaların takılıyor.

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Emine Merdan ismindeki kadın sürücü, ehliyetindeki yanlışlığı bir kez daha para ödememek için değiştirmedi. O günden beridir de ceza yemekten korkuyor.

Ev kadını Emine Merdan, devam ettiği özel bir sürücü kursunda girdiği sınavla 2003 yılında ehliyet almaya hak kazandı. Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik İşleri Amirliğinden aldığı B sınıfı sürücü belgesini alan Merdan, bir süre sonra bunun veriliş tarihinin yanlış olduğunu fark etti. Ehliyetinde veriliş tarihinin 03.10.2030 olduğunu görünce düzeltmek için yeniden Trafik İşleri Amirliği’ne giden Merdan, hatanın düzeltilmesini istedi. Yetkili polisler hata yapıldığını kabul ederek, bunun düzeltilmesi için ehliyetin yeniden çıkarılması gerektiği ve bunun da bir ücrete tabi olduğu söyledi. Merdan, ehliyet yenilemek için istenen parayı vermeyi kabul etmedi. İtirazları sonuç vermeyen kadın sürücü ehliyetini alarak evine döndü.

TRAFİĞE ÇIKMAYA ÇEKİNİYOR

Ehliyetindeki hata nedeniyle tarifte durdurulduğu polis ve jandarma kontrollerinde sıkıntı ile karşılaştığını belirten Merdan şöyle konuştu:

"Bana ehliyetimin veriliş tarihi 03 Ekim 2003. Ehliyetimi 10 Ekim 2003 tarihinde Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek aldım. O günü hiç unutmuyorum. Ehliyetimi aldıktan sonra evime geldim. Ehliyete evde dikkatli bakınca ehliyetin bana veriliş tarihinin ’03.10.2030’ olduğunu fark ettim. Ailemle polise gittik, 2030 tarihini gösterdik, tarihin yanlış yazıldığını belirttik.Bize Bir hata oldu ama düzeltilmesi için tekrar bir ücret vermeniz gerekli denildi.İtiraz ettik. Zaten başta bir para vermiştik. Niye bir daha verelim? İtirazımızı kabul etmediler. Sonra ehliyeti bizden aldılar üzerine daksil çekip kalemle 2003 yazdıktan sonra ehliyeti bize verdiler. Zamanla o yazı deforme oldu. Bir ara eşimin arabasını kullandım. İlçede jandarma beni durdurdu. Ehliyetimi istediler onlar hemen ehliyetin tarihine baktılar ve bana böyle bir hata olamayacağını belirterek ehliyetin düzeltilmesini söylediler. Ceza yiyebilecek olduğumu belirttiler. Şimdi ise arabam var yalnız Ehliyetimden dolayı ceza yerim diye trafiğe çıkamıyorum."

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