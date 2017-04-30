Einstein Çocuklarla Atomu Parçalıyor
Evreni ve dünyayı anlamamızı sağlayan, kuramları ve zekâsıyla bilime yeni boyutlar kazandıran Einstein, İstatiksel fizik, Kuantum fiziği, Belirsizlik ilkesi ve kozmoloji alanlarında yaptığı çalışmaları fuarda tiyatral bir gösteriyle hergün çocuklara anlatıyor.
Öğrencilere okuma sevgisini kazandırmak amacıyla açılan fuar, her gün öğrenciler ve velilerle dolup taşıyor. Kitaplarla haşır neşir olan çocuklar, etkinlik alanında eğlenceli vakit geçiriyor.
Çocukların eğlenerek öğrendiği tiyatro oyunlarında miniklere çeşitli alanlarda iz bırakmış bilim insanları ve filozoflar gösteriler sunuyor.
3. Beykoz Çocuk Kitapları Fuarı 30 Mayıs Pazar günü akşam saat 20.00’ye kadar açık olacak.
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