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Ekici: Fener ile anlaşmamızı Tranzonspor istedi

Ekici: Fener ile anlaşmamızı Tranzonspor istedi.17494
  • Giriş : 01.02.2017 / 09:50:00

Son dönemin en çok konuşulan isimlerin Mehmet Ekici sonunda isyan etti.

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Olay isim Mehmet Ekici, transferi ile ilgili açıklama yaptı. Fenerbahçe ile anlaşmasını Trabzonspor yönetiminin istediğini belirten Mehmet Ekici, daha sonra Trabzonspor'un kendisini Beşiktaş'a göndermek istediğini ama Fenerbahçe'ye söz verdiği için bunu kabul etmediğini belirtti.

Fenerbahçe’ye transferi sezon sonuna kalan Mehmet Ekici, bu süreçte yaşadıkları nedeniyle yakın çevresine dert yandı.

Yıldız futbolcunun, ilk olarak Galatasaray ve Beşiktaş’ın kendisiyle ilgilendiğini söyleyerek, “Aklımda Fenerbahçe yoktu. Hatta Trabzon’da bana, ‘Orası çok karışık’ diyorlardı. Sonra Trabzonspor Yönetimi, Fenerbahçe ile görüşmemi söyledi. Ben de konuştum ve anlaştım. Bana, ‘Fenerbahçe karışık’ diyenler sonradan, ‘Senin için burası çok daha iyi olacak’ demeye başladı. Ancak oraya gitmeyi beklerken, yönetim bu sefer, ‘Beşiktaş’a transfer oluyorsun’ dedi. Ama Fenerbahçe’ye söz vermiştim. O yüzden bunu kabul etmedim” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Muharrem Usta, hafta sonunda Mehmet Ekici ile bir kez daha görüşüp, “Kararını değiştirmek istersen, hâlâ Beşiktaş’la anlaşabilirsin” diyerek ikna etmeye çalıştı. Ancak yıldız futbolcu, “Beni Fenerbahçe’ye yönlendiren sizdiniz. Ben de gidip anlaştım, söz verdim. Ben herkese saygılı davranmaya çalışıyorum, lütfen siz de anlayış gösterin” diyerek kararından geri adım atmadı. Bu görüşme sonrası başarılı orta saha oyuncusunun sezonun ikinci yarısını Trabzonspor’da geçirmesi kesinleşti. Mehmet Ekici, sezon sonunda sözleşmesi bittikten sonra Fenerbahçe ile 4 yıllık kontrat imzalayacak.

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