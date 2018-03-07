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Ekici ve Souza'nın PFDK'ya sevki istendi

Ekici ve Souza'nın PFDK'ya sevki istendi.14767
  • Giriş : 07.03.2018 / 08:50:00

Beşiktaş, Mehmet Ekici ve Souza'nın PFDK'ya sevkini istedi.

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Beşiktaş, kırmızı kartların havada uçuştuğu Fenerbahçe derbisi sonrası Mehmet Ekici ve Souza'nın da PFDK'ya sevk edilmesini istedi.

Beşiktaş Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile yapılan yarı final ilk maçında disiplin ihlalleri olduğu iddiasıyla, sarı-lacivertli oyuncular Mehmet Ekici ve Josef de Souza'nın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmeleri isteğini, hem yayıncı kuruluş görüntüleri hem de fotoğraflarla Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) iletti.
  
Siyah-beyazlı kulüpten TFF'ye gönderilen dosyada, Beşiktaş-Fenerbahçe  maçında gerçekleşen eylemleri nedeniyle rakip takım oyuncuları Mehmet Ekici ve  Josef de Souza'nın PFDK'ya sevki, neticesinde de cezalandırılmaları istendi.

Müsabakanın 52. dakikasında oyuncular arasında yaşanan olayların  sonucunda, Ricardo Quaresma'nın kırmızı kartla ihraç edildiği, Mehmet Ekici'ye  ise sarı kart verildiği belirtilirken, "Müsabakanın yayıncı kuruluşunun  görüntülerinden ve sunduğumuz fotoğraflardan da görüldüğü üzere, rakip takım  oyuncuları Mehmet Ekici ve Josef de Souza hakkında sevk yapılmaması, tarafımızdan  şaşkınlıkla karşılanmış, bu uygulamaya anlam verilememiştir." denildi.

De Souza'nın Quaresma'ya fiziksel temasta bulunduğu bir fotoğrafın  paylaşıldığı dosyada, "De Souza, Quaresma'ya fiziksel müdahalede bulunmuş ve  vurmuştur. Aynı eylem nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Quaresma'nın talihsizliği,  hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırılması ve raporuna konu edilmesidir.  Halbuki benzer bir eylemi gerçekleştiren De Souza'nın üstün rol yeteneğinin  gözleri kör etmesi, hayretle karşılanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici'nin ise Pepe'yi fiziksel müdahalede  bulunarak ittiği ileri sürülen açıklamada, şu görüşler paylaştı:

"Mehmet Ekici, 5 metre depar atarak Pepe'yi hızlıca itmiş ve düşmesine  neden olmuştur. Bütün spor kamuoyunun gördüğü ve görüntülerle ispatlanan  eylemlere karışan bu oyuncuların TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ya sevk  edilmemeleri, benzer eylemlerde bulunacak oyuncuları cesaretlendirecektir.  Bilindiği üzere Futbol Disiplin Talimatı'nın 'Deliller' başlıklı 75. maddesinin  1. fıkrasında, müsabaka görevlilerinin raporları, tarafların ve tanıkların  beyanları, maddi deliller, uzman görüşleri ve ses ya da video kayıtlarının kabul  edilebilir deliller olduğu ifade edilmiştir. Sunulan müsabaka görüntüleri ve  fotoğraflar çerçevesinde anılan iki oyuncunun PFDK'ya sevkine karar verilerek,  neticeten cezalandırılmalarını talep ederiz."

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