Ekinci'den Tarkan'a: Böyle erkek mi olur?
Yaptığı ve söyledikleriyle magazin gündeminden düşmeyen Tuğba Ekinci, bu kez Tarkan'a taktı. Megastarın, Sezen Aksu'nun yeni albümünün şarkısını dinlerken çektiği video ile ilgili konuşan Ekinci, olay yaratacak açıklamalarda bulundu.
Tuğba Ekinci, "Ben şuan bu hareketleri erkek arkadaşımdan görsem terk ederim. Böyle erkek mi olur?" dedi.
Şarkıcı Tuğba Ekinci Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Renkli Sayfalar' programına katıldı. Ekinci programda Tarkan ile ilgili çok konuşulacak sözlere imza attı.
TARKAN VİDEO PAYLAŞMIŞTI
Tarkan, geçtiğimiz günlerde otomobilinde Sezen Aksu'nun yeni albümünün şarkısını dinlerken çektiği videoyu Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Albümü ne kadar beğendiğini mimikleriyle belli eden Megastar, "Çok iyi geldin bize kraliçem. 'Biraz Pop Biraz Sezen' şahane. Sen iyi ki varsın. Love you" notunu yazmıştı.
"BÖYLE ERKEK Mİ OLUR?"
Programda, Tuğba Ekinci'ye Tarkan'ın Instagram hesabından paylaştığı videolu yorumunu nasıl bulduğu soruldu. Videoyu izleyen Tuğba Ekinci, "Bu yaştan sonra yaptıkları gitmiyor. Ben Tarkan dinleyicilerinin rahatsız olacağını bile bile bastıra bastıra söylüyorum. Tarkan'ın bu hareketleri bana göre iğrenç. Böyle hareketler yapmasını bir erkeğe yakıştıramıyorum. Bu ne abi ya... Ben şuan bu hareketleri erkek arkadaşımdan görsem terk ederim. Böyle erkek mi olur derim. Bu çok saçma, bunlar hakaret değil. Bana da iğrenç diyebilirler. Kaç yaşına gelmiş, hareketlere bak. Bu hareketleri orta yaşlı kadınlara da yakıştıramıyorum" dedi.
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