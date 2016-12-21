Ekmek arası köpek balığı dağıttı
Balıkçı Kenan izdiham yarattı. Vatandaşlara ücretsiz köpekbalığı eti dağıtan balıkçının dağıtılan köpekbalığının kemiği deniz canlıları müzesine konuldu.
Balıkçı Kenan’ın Beylikdüzü Yaşam Vadisi Tesisleri’nde iki gün sergilendikten sonra dün vatandaşların gözü önünde parçalara ayrılan iki köpekbalığının devasa büyüklükteki akciğerleri de görenleri şaşırttı. Omega 3 yağı açısından zengin bir yapıya sahip köpekbalığının tadına bakmak için Sabah erken saatlerden itibaren Balıkçı Kenan Tesisleri’ne gelen vatandaşlara balık ekmek ücretsiz olarak dağıtıldı.
Herkesin köpekbalığı etinin tadına bakabilmesi için ücretsiz dağıttıklarını söyleyen Balıkçı Kenan Balcı, “Tadını merak eden vatandaşlarımız köpekbalığını dört gözle bekliyordu. Hafta sonunda sergiledik. Tezgahtayken de büyük bir ilgi gördü. Vatandaşlar köpekbalığıyla fotoğraflar çekildi” dedi. Etini vatandaşa dağıttıkları köpekbalıklarının kemiği, omurga ve iskeletinin de mumyalanacağını söyleyen Balıkçı Kenan Balcı, “Bu iki köpekbalığını da Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne armağan ediyoruz” diye konuştu.
MİLLİYET
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