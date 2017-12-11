Ekonomi Bakanı'ndan büyüme yorumu!
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, 2017 yılı büyüme rakamlarına ilişkin yaptığı açıklamasında büyüme verisinin tam istedikleri gibi geldiğini, bunun doğru politikaların sonucu olduğunu belirtti.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bloomberg HT'nin canlı yayınında üçüncü çeyrek büyüme verisine ilişkin değerlendirmede bulundu. Zeybekci, büyüme verisinin tam istedikleri gibi geldiğini söyleyerek "Bu büyüme planlanarak, bilerek yapılan bir büyümedir.Verdiğimiz desteklerin, yatırımlarla ilgili politikaların başarılı bir sonucudur" dedi. Bakan Zeybekci, "Yıl sonu itibariyle yüzde 6.7-6.8 civarında büyümeyi yakalayacağımızı tahmin ediyoruz. Hatta yüzde 7 civarında bir büyüme bizim için sürpriz olmayacaktır" dedi.
TRT
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