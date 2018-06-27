Ekonomi Bakanı'ndan patates açıklaması!
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, son dönem yükseliş gösteren patates fiyatlarına değindi ve Türkiye'nin artışa karşı ithalat yöntemine başvurduğu patates için ilk adımın atıldığını söyledi.
Suriye'nin, Zeytin dalı operasyonunun gerçekleştirildiği bölgesinden 4 bin ton patates alındı. Ekonomi bakanı Nihat Zeybekci, bu hamlenin olumlu sonuç verdiğini söyledi ve "Fiyatlar, pazarda 2 liraya geriledi" dedi.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri arasında güncellenen serbest ticaret anlaşmasına ilişkin Bakanlıkta basın toplantısı düzenledi.
Zeybekci, son dönemde satış fiyatlarında ciddi artışlar olan patates konusunda Türkiye’nin ihtiyacının yüzde 1’ini geçmemek kaydıyla Suriye’de Türkiye’nin kontrol altına aldığı bölgeden ithalatın serbest bırakıldığını, bu kapsamda TL bazında 4 bin ton patates ithal edildiğini söyledi.
"Yeni imzaladığımız anlaşma en modern serbest ticaret anlaşmalarından birisi. Bu anlaşmanın bir önemi de Gümrük Birliği'nden daha liberal bir anlaşma olmasıdır'' diyen Zeybekci, Ankara'daki konuşmasında gümrük birliği güncelleme sürecinin bir fırsat sunduğunu ve resmi müzakerelere başlamaya hazır olduklarını söyledi ancak "Gümrük birliği güncellenmezse dünyanın sonu değil" ifadelerini kullandı.
Çin mallarına yönelik ticari önlemlerin süreceğini söyleyen Zeybekci, " ABD tarafından çıkarılabilecek yeni uygulamalara hazırlıklıyız" şeklinde konuştu.
NTV
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