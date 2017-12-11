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Ekonomi için kritik veri açıklandı

Ekonomi için kritik veri açıklandı.11884
  • Giriş : 11.12.2017 / 11:04:00
  • Güncelleme : 11.12.2017 / 11:03:25

Türkiye ekonomisine dair önemli açıklama öncesi uzmanlardan yorumlar geldi.

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2017 yılının üçüncü çeyreğinde Türkiye yüzde 11.1 büyüdü. Baz etkisi ve KGF olmak üzere uygulanan teşviklerin desteğiyle Gayri Safi Milli Hasıla artış yakaladı.

Bazı ekonomistler yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 10'a yakın büyüme gerçekleşeceğini düşünürken, bazı ekonomistler büyümenin yüzde 10'u geçeceğini bekliyordu.

Gayrisafi yurtiçi hasıla üçüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2017 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,1 arttı.

Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 24,2 artarak 827 milyar 230 milyon TL oldu.

Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2017 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 2,8, sanayi sektörü yüzde 14,8 ve inşaat sektörü yüzde 18,7 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 20,7 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2017 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9,6 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 arttı.

TRT

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