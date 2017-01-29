Ekonomi üzerinden saldırıyorlar!

Darbe girişimi hayal kırıklığıyla sonuçlanan kirli odaklar, bu sefer de kredi derecelendirme kuruluşlarından medet umuyor.Tüm yurt içi ve yurt dışı saldırılara rağmen bütün göstergelerde Batılı ülkeleri kıskandıran Türkiye ekonomisine son saldırı ‘sıfırcı hocalar’ olarak bilinen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından geldi. Cuma akşamı Standard & Poor’s (S&P) ve Fitch’in arka arkaya tamamen siyasi gerekçelerle Türkiye’nin notunu düşürmesi, Türkiye ekonomisine yönelik saldırıların organize bir şekilde yapıldığını gözler önüne serdi.Önce S&P, Türkiye’nin not görünümünü durağandan negatife çekti, hemen ardından da Fitch, Türkiye’nin yatırım yapılabilir notunu düşürdü. İki kurumun arka arka tamamen siyasi bir kararla not düşürmesine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, reyting kuruluşlarının hendek kazdığını söyledi.

ORGANİZE TAKIM OYUNU

Gedikli, şunları söyledi: “Öncesinde S&P, notun görünümünü indirdi. Fitch’e pas verdi. Organize takım oyunu oynuyorlar, birlikte hendek kazıyorlar. Kazdıkları hendeğe kendileri düşecekler. Hiçbir itibarları kalmadı. Kuyunun dibinde debelenip duyuyorlar. Bunların parayla not verdikleri deşifre oldu. Birtakım ülkelerde ceza yediler. Raporların içerisine de teknik değerlendirmeden ziyade siyasi hayali şeyler yazmaya başladılar. Birçok çevrenin de kabul ettiği bir husus. Ne iş dünyası ne siyasi çevreler dikkate alıyor.” Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gedikli, önemli olan noktalardan birinin işin zamanlaması olduğunun altını çizerek, “Tamamen referandumu hedefliyorlar. Bu şu demek hedef demokrasi demektir. Milletin kararlarını da hiçe saymaya başlayan kuruluşlar haline geldiler. Asla başaramayacaklar. Ekonomik silahlarıyla da Türkiye’ye saldırmak. Hiçbir etkisi olmayacak. Son barutlarını kullandılar ve tükettiler. Biz büyüme zenginlik yolunda adımlar atmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz’dan sonra ekonominin çökeceğini zannettiler. Ekonomi yoluna devam eder hasar almayız demiştik” diye konuştu.

İŞ DÜNYASINDAN TEPKİ YAĞDI

NOT İNDİRİMLERİ BİZİ YILDIRMAYACAK

Not indirimi kararlarının nedeni olarak politik sebepler gösterildi. Ancak gözden kaçırılmamasını istediğimiz şey Türkiye’nin 2016 yılında birçok zorlukla karşı karşıya kalmış bir ülke olması. 15 Temmuz gibi kara bir günü yaşadık, birçok terör olayları oldu. Son yıllarda ekonomimizin gidişatı ile bağdaşmayan not indirimleri ile karşı karşıya kalıyoruz. Ancak bunlar bizi üzse de yıldırmayacak. Biz elimizdeki potansiyelimizle, gerçekleştirdiğimiz reformlarla yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz.

FELAKET TELLALLIĞI YAPIYORLAR

TESK Başkanı Bendevi Palandöken: Bunlar yanlı tutum sergiliyor. Müspet bir şey beklememek lazım. Türkiye büyüme ivmesindeyken de notlar aynıydı. Bu bizi daha da kamçılayacak. Hükümet yeni tedbirler aldı. Tedbirler piyasaları canlandıracak. Bu kadar olumsuzluk devam ederken, Türkiye’nin bu durumda olması bile sevindirici. Rating kuruluşları felaket tellallığı yapıyorlar.

TERÖRLE YIKAMADILAR EKONOMİYLE YAPIYORLAR

TÜMSİAD Başkanı Yaşar Doğan: 15 Temmuz’dan sonra başlayan ekonomik girişimlerin devam ettiğini düşünüyoruz. Türkiye’de yapılan projeleri parlamentodan çıkan kararları hazmedemiyorlar. Biz önemsemiyoruz, yatırımlar devam ediyor. Bunlar ideolojik bir yapıda hareket ediyorlar. Kaale almıyoruz. Yanlı kararlar. Terörle yıkamadıklarını ekonomiyle yapmaya çalışıyorlar.

YÜKSELEN YILDIZ OLMAYA DEVAM EDİYORUZ

ASKON Genel Başkanı Mustafa Koca: Türkiye genellikle sürprizler yapabilen bir ülkedir. Bölgesel risklerin nispeten düşme meyli olan önümüzdeki ilk çeyrekte ve referandumla gelecek olan güven tazeleme psikolojisi ile ülkemiz yeniden tırmanışa geçecektir. Ülkemiz yükselen yıldız olmaya devam edecektir. Yakın geleceğin en çok tercih edilen yatırım ortamı olacağından şüphemiz yoktur.

SPEKÜLATİF, MANİPÜLATİF YANLI DEĞERLENDİRME

SETA Ekonomi Uzmanı Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl: Gerekçesine baktım. Ekonomik nedenlere, göstergelere ilişkin geçmiş dönemlerde çarşaf çarşaf raporlama olurdu. Siyasi bir parti gibi muhalefet partisi gibi değerlendirme yapılmış. İç siyasi gelişmelerle devam eden Anayasa değişikliklerinde taraf gibi bunu raporlarının gerekçesinde yayınlayabiliyorlar. Objektif olmayan kararla birçok ülke için yaptıkları spekülatif, manipülatif değerlendirmelere devam ettikleri görülüyor.