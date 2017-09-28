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Ekonomik güven endeksi açıklandı

Ekonomik güven endeksi açıklandı.11884
  • Giriş : 28.09.2017 / 10:17:00

Ekonomik güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre %3 oranında azaldı.

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Sepet Beşik

Ekonomiye dair önemli açıklama geldi. Ekonomik güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre %3 oranında azaldı. Güven endeksindeki düşüş, inşaat sektörü, perakende ticaret sektörü ve hizmet sektöründeki düşüşten kaynaklandı.

Eylül ayında inşaat sektörü güven endeksi 83,5 değerine, tüketici güven endeksi 68,7 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 105,9 değerine ve hizmet sektörü güven endeksi 103,3 değerine geriledi. Eylül ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi ise 110,8 değerine yükseldi.

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