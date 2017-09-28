Ekonomik güven endeksi açıklandı
Ekonomiye dair önemli açıklama geldi. Ekonomik güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre %3 oranında azaldı. Güven endeksindeki düşüş, inşaat sektörü, perakende ticaret sektörü ve hizmet sektöründeki düşüşten kaynaklandı.
Eylül ayında inşaat sektörü güven endeksi 83,5 değerine, tüketici güven endeksi 68,7 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 105,9 değerine ve hizmet sektörü güven endeksi 103,3 değerine geriledi. Eylül ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi ise 110,8 değerine yükseldi.
TRT
DİĞER HABERLER
Bakan'dan MTV açıklaması!
Maliye Bakanı Naci Ağbal, vergi artışı ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.
Ekonomiye dair önemli açıklama geldi
Ekonomiye dair önemli açıklama Mehmet Şimşek, Naci Ağbal ve Lütfi Elvan'dan geldi.
Tüketici Güven Endeksi azaldı
Ekonomiye dair önemli bir açıklama geldi. Tüketici Güven Endeksi azaldı.
FED, faiz kararını açıkladı
Amerika Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı. Peki doların bu açıklamaya tepkisi ne oldu?
Maliye Bakanı'ndan vergi indirimi açıklaması
Maliye Bakanı Naci Ağbal, vergi indirimi ile ilgili açıklama yaptı.