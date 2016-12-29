Ekonomik güven endeksi azaldı!
Aralık ayında yüzde 18.5 olarak azalan ekonomik güven endeksinin tüketici, reel kesim ve hizmet sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandığı öğrenildi.
Ekonomik güven endeksi Aralık ayında yüzde 18.5 azalarak 70.52'ye geriledi. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması ortalama üzeri güveni; 100'den küçük olması ise ortalama altı güveni göstermekte.
TÜİK endeksin, ekonomik büyümeye ilişkin olarak diğer ekonomik göstergelere kıyasla daha erken bilgi sağladığından öncü bir gösterge olduğunu belirtiyor.
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