Ekonomiye dair kritik veri açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonomiye dair kritik veriyi açıkladı. Sanayi ciro endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,7 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Ekim ayı sanayi ciro endeksi verisini açıkladı. Buna göre sanayi ciro endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2017 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 28,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 31,8 arttı.
Sanayi ciro endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,1 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2017 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 5,3 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4 arttı.
TRT
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