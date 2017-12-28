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Ekonomiye dair kritik veri geldi.

Ekonomiye dair kritik veri geldi..11884
  • Giriş : 28.12.2017 / 10:06:00

Türkiye İstatistik Kurumu, ekonomiye dair önemli açıklamayı yaptı.

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Türkiye İstatistik Kurumunu'nun açıkladığı rakamlara göre ekononomik güven endeksi 95'e düştü. Rakamın bir önceki aya göre yüzde 3 azalarak 97.9'dan düştüğü vurgulandı.

Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı. Aralık ayında tüketici güven endeksi 65,1 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 109,2 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 96,2 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 81,6 değerine geriledi. Aralık ayında perakende ticaret güven endeksi ise 100,6 değerine yükseldi.

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