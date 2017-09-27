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Ekonomiye dair önemli açıklama geldi

Ekonomiye dair önemli açıklama geldi.15242
  • Giriş : 27.09.2017 / 14:05:00
  • Güncelleme : 27.09.2017 / 14:04:06

Ekonomiye dair önemli açıklama Mehmet Şimşek, Naci Ağbal ve Lütfi Elvan'dan geldi.

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Büyüyen Beşik

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Kalkınma Bakanı Orta Vadeli Programı açıklamak için bir araya geldi. Ekonomide 3 yıllık yol haritası açıklandı.

Programda Türkiye ekonomisi için önümüzdeki üç yıla dair hedeflenen makro politikalar, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükler yer alacak. Ayrıca çeşitli tedbilerin de açıklanması bekleniyor.

*Göstergeler büyümenin bir miktar daha hızlanabileceğine işaret ediyor

*Küresel büyüme bu yıl hızlanmaya başladı

*Euro Bölgesi'nde görülen toparlanma Türkiye için olumlu bir sinyal

*Küresel enflasyonda ılımlı bir seyir söz konusu

*Göstergeler büyümenin bir miktar daha hızlanabileceğine işaret ediyor

*Petrol fiyatlarında sınırlı bir artış bekleniyor

*Petrol fiyatlarının 55-60 dolar seviyesinde seyredeceği varsayılmıştır

YILDIRIM ORANLARI VERDİ

Başbakan Binali Yıldırım, daha önceki açıklamasında 2017, 2018 2019 ve 2020 yıllarında OVP'de büyüme hedefinin yüzde 5,5 olacağını söylemiş, işsizlik oranının bu yıl için yüzde 10,8, 2018'de yüzde 10,5, 2019'da yüzde 9,9, 2020'de yüzde 9,6 olarak öngörüldüğünü açıklamıştı.

Yıldırım'ın açıkladığı OVP tahminlerine göre enflasyon 2017'de yüzde 9,5, 2018'de yüzde 7, 2019'da yüzde 6 ve 2020'de yüzde 5 olarak öngörülüyordu.

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