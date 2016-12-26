El Bab'a 500 komando daha!
Suriye ile olan sınır hattımızı terörist saldırılardan korumak için başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El Bab operasyonunda temkinli adımlar atılıyor.
El Bab'da terör örgütü DEAŞ üyelerine darbe üstüne darbe vuran Türk askerine Kayseri'den 500 komando daha katıldı.
Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nca (ÖSO) Suriye'nin Bab ilçesine yönelik düzenlenen operasyon devam ediyor.
TERÖRİST AVCISI TİMLER EL BAB'A İLERLİYOR
Doğu ve Güneydoğu'da kırsalda operasyon deneyimi olan terörist avcısı özel timler bölgeye sevk edildi. Havadan ve karadan yapılacak yoğun operasyonla DEAŞ'a ölümcül darbenin vurulması hedefleniyor. İlçede en stratejik yer olan Akil Dağı'nı örgütten temizleyen Mehmetçik, Bab'ı tamamen kuşattı. Kuzey ve batı yönünde ilçeye sıfır noktaları ele geçiren ve şehrin dış mahallelerine giren birlikler, teröristlerin canlı bomba eylemlerine karşı da her an teyakkuz halinde. Bab merkezinde adım adım ilerleyen TSK ve ÖSO unsurları, teröristlerce zorla canlı kalkan yapılmış sivillere zarar vermeden hareket etmeye çalışıyor. Bab'da çok önemli görevler üstlenen Kayseri 1. Komando Tugayı'ndan en az 500 askerden oluşan bir grubun daha bölgeye gönderildiği öğrenildi. Buna ek olarak, Halep'ten tahliye edilen 1400 ÖSO askeri de Bab'a geldi.
Halep'ten çıkarılan ve Raşidin bölgesine gelen ÖSO'ya bağlı gruplar, Cilvegözü-Atme sınır kapılarından alınarak Azez ve Çobanbey hattından Fırat Kalkanı Operasyonu'nun devam ettiği bölgeye sevk ediliyor. Son 3 gün içerisinde sayıları 1400'ü bulan ÖSO askerlerinin birkaç gün içerisinde 2 bini bulacağı ifade ediliyor. Bab çevresinde mevzilenen asker sayısının 1100 civarında olduğu kaydediliyor.
Bu arada Bab'ın doğusundaki imalathanelerde 2015 yılından buyana yüzlerce bombalı araç üreten DEAŞ'ın, 60 bombalı aracı daha hazır beklettiği ileri sürüldü. Son iki gündür bunlardan en az 10 tanesinin TSK tarafından imha edildiği belirtiliyor. Terör örgütü, bombalı araçları ilçenin her tarafına dağıtırken, kamuflaj için ise çamur kullanıyor. Bomba yüklü araçların tamamını çamurla kaplayan terör örgütü, bazılarını ise cephe yakınlarında ördüğü duvarların arasında saklıyor.
Suriye'nin en büyük askeri hava üssü Humus-Kifor çevresinde rejime ait 30 km'lik alanı ele geçiren DEAŞ, kritik askeri üste ele geçirdiği silahları Mehmetçik ve ÖSO ile çatıştığı Bab'a yönlendirdi. 400 km'ye yakın mesafeyi hiçbir zorlukla karşılaşmadan aşan terör örgütünün son dönemde yoğun olarak kullandığı 23 mm uçaksavar, Manpads, RPG ve çok sayıda Rus havan topları, Bab'a getirilen silah ve cephaneden sadece bir kısmı. Esed rejimi ve İran destekli militanların kontolündeki bölgeden DEAŞ'a teslim edilen silahların, Bab savaşında kullanılabilecek en fonksiyonel savaş araçları olması dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde şehit olan askerlerin mevzilerini vuran silahlar büyük oranda Kifor'dan nakledilen füze ve roketler oldu.
YENİŞAFAK
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