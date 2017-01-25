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El Bab'da 1 asker şehit

El Bab'da 1 asker şehit.13866
  • Giriş : 25.01.2017 / 19:30:00

Suriye'nin El Bab bölgesinden akşam saatlerinde 1 şehit haber daha geldi.

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Fırat Kalkanı Operasyonu'ndan 1 şehit haberi daha geldi. Elde edilen bilgilere göre askerlere teröristler tarafından saldırı düzenlendi.

DEAŞ terör örgütü unsurları öğleden sonra El Bab bölgesindeki Türk askerlerinin bulunduğu alana roket atarlı saldırı düzenledi. Birlikte bulunan bazı Türk askerlerinin yaralandığı saldırı sonrası DEAŞ terör örgütü unsurlarının bulunduğu bölge karadan ve havadan ateş altına alındı.

Saldırıda yaralanan askerlerin bölgeden tahliyesine başlanırken, tedavi için götürülecekleri Gaziantep ve Kilis’teki hastanelerde alarm durumuna geçildi.

BİR ASKER ŞEHİT OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri bu akşam saat 17.00 sıralarında El Bab yakınlarında DEAŞ’la çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğunu 5 askerin de yaralandığını bildirdi.

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