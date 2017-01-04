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El Bab'da 1 şehit, 4 yaralı

El Bab'da 1 şehit, 4 yaralı.17616
  • Giriş : 04.01.2017 / 17:50:00

El Bab operasyonunda 1 askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı bildirildi.

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Türkiye'nin sınır güvenliği için başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El Bab operasyonunda çıkan çatışmalarda 1 askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı bildirildi.

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