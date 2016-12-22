El Bab'da şehit sayısı yükseldi!
Türk askerinin Suriye topraklarındaki terörle mücadelesi devam ederken kayıplar da veriliyor. Gelen yeni bilgilere göre birden fazla saldırıda 16 şehit verildi.
TSK’dan akşam saatlerinde yapılan bilgilendirmede, öğleden sonra yapılan üç ayrı bombalı araç saldırısında 16 asker şehit düştü. 6’sı ağır olmak üzere 33 asker de yaralandı.
Fırat Kalkanı Harekatı'nda dün terör örgütü DEAŞ'ın bomba yüklü araçlarla düzenlediği saldırılarda 14 asker şehit olmuş, 18'i ağır 33 asker yaralanmıştı.
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, TBMM'de Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili bilgiler veriyor. Bakan Işık, şehit sayısının 16'ya yükseldiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanı Işık'ın sözlerinden satırbaşları şöyle:
-Dün hayatını kaybeden 16 şehidimize rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum.
-Fırat Kalkanı harekatı meşru müdafaa hakkımıza ithafen, terör koridorunun oluşmasını engellemek için başlatılmıştır. DEAŞ'ın saldırılarına karşı misliyle mukabele etsek de, sınırın derinliklerine gizlenebilmekteydi. Suriye'den kaynaklanan terörden en fazla etkilenen ülke biz olduk. Yüzlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Türkiye sadece DEAŞ'a karşı değil, bazı üçüncü ülkelerden silah temin eden PKK/PYD/YPG'ye karşı da büyük mücadele vermektedir. Suriye'deki iç savaşta 600 bin kişinin hayatını kaybettiğini, ülke nüfusunun yarısını evini barkını terk etmek zorunda olduğunu biliyoruz.
-Cerablus, Er Rai ve DEAŞ açısından büyük sembolik önem taşıyan Dabık'ın kurtarılmış olması mühimdir. Böylece 2 bin kilometre civarında bir alan teröristlerden temizlenmiş, 225 meskun mahal özgürleştirilmiştir.
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