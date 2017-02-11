El Bab'da 1 asker şehit!
Başarı ile devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El Bab operasyonunda önemli gelişmeler kaydedildi. Bugün kasabaya giren Türk askeri ve Suriyeli muhalifler DEAŞ ile çatışmayı sürdürüyor.
AFP'nin kaynak olarak kullandığı Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekâtı'na katılan Türk askeri ve müttefik muhalifler, kasabaya batıdan girdi ve bazı alanları kontrol altına aldı" denildi. Açıklamada, kasabada DEAŞ ile yoğun çatışmaların sürdüğü belirtildi.
TSK'dan yapılan açıklamada, El Bab civarında meydana gelen çatışmalarda bir asker şehit oldu, bir asker ise yaralandı. Askeri kaynaklar çatışmanın devam ettiğini söyledi.
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