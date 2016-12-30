Türk jetleri konvoyunu vurdu
Sınır hattımızı terörist saldırılardan korumak için başlatılan Fırat Kalkanı operasyonunda El Bab'da DAEŞ'in emirlerinden Ebu Husen Tusuni öldürüldü.
Genelkurmay Başkanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı ve harekatın başlangıcından bu yana 294 DAEŞ'li teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
Üç gündür ilk kez düzenlenen hava harekatında ise silah mevzileri ve bombalı araçların üretildiği merkezler imha edildi.
Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 26 DAEŞ'li öldürüldü. El Azrak bölgesi güneyinde çıkan çatışmada bir asker şehit oldu,, 5 asker yaralandı.
Açıklamada Rusya Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçaklarının El Bab'a düzenlediği hava harekatına ilişin de bilgi yer aldı. Üç hedefin vurulduğu 12 DAEŞ'linin öldürüldüğü belirtildi.
DAEŞ'İN SÖZDE EMİRİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bölgedeki güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre DAEŞ'in sözde emirlerinden Ebu Husen Tunusi de içinde bulunduğu araçla ve korumalarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Ebu Husen Tunusi, Rakka’da etkili olan baş teröristlerden biriydi ve El Bab bölgesine özel olarak seçilip gönderiliyordu.
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