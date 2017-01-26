El Bab'da hain saldırı: 1 şehit
Sınır güvenliğimiz için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El Bab operasyonunda terör örgütü DEAŞ'in roketli saldırı yapması sonucu 1 askerimizin şehit olduğu öğrenildi.
Saldırıda yaralanan askerlerin bölgeden tahliyesine başlanırken, tedavi için götürülecekleri Gaziantep ve Kilis’teki hastanelerde alarm durumuna geçildi.
BİR ASKER ŞEHİT OLDU
Türk Silahlı Kuvvetleri akşam saat 17.00 sıralarında El Bab yakınlarında DEAŞ’la çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğunu 5 askerin de yaralandığını bildirdi.
ŞEHİDİN BABASI ACI HABERİ ALINCA HASTANEYE KALDIRILDI
Fırat Kalkanı Herakatı’nda Suriye’nin El Bab kentinde terör örgütü DEAŞ unsurlarıyla çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Kerem Çalışkancı’nın acı haberi memleketi Ordu’nun Fatsa ilçesindeki ailesine ulaştı. Oğlunun şehit olduğu haberini alan baba fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.
Fırat Kalkanı Harekatı’nın sürdürüldüğü Suriye’nin El Bab kenti yakınlarında terör örgütü DEAŞ ile çıkan çatışmada Ordulu Uzman Çavuş Kerem Çalışkancı şehit oldu. Kerem Çalışkancı’nın acı haberi Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan ve askeri yetkililer tarafından Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Bahçeler Mahallesi’nde ikamet eden babası Ahmet Ali Çalışkancı’ya verildi. Oğlunun şehadet haberini alan baba Çalışkancı fenalaştı. Sağlık ekipleri tarafından evde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan baba Ahmet Ali Çalışkancı tedavi altına alındı.
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