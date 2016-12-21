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Türk askeri El Bab'a girdi

Türk askeri El Bab'a girdi.22030
  • Giriş : 21.12.2016 / 15:00:00
  • Güncelleme : 21.12.2016 / 14:59:15

El Bab operasyonunda 4 askerin saldırı sonucu şehit olduğu öğrenildi.

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Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatına katılan Türk askerlerinin bulunduğu El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ unsurlarının saldırısında 4 asker şehit oldu, 15 asker de yaralı.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Al Bab operasyonunda Türk askerinin El Bab'ın merkezine girdiği askeri kaynaklar tarafından açıklandı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan gelen açıklamaya göre; El Bab ve civarında devam eden çatışmalarda Özgür Suriye Ordusu'na destek veren 4 asker şehit oldu.

Çatışmalar sırasında 15 asker de yaralandı.

Askeri kaynaklar, bölgede şiddetli çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

45'TEN FAZLA TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
El Bab'daki DAEŞ hedeflerine yönelik hava harekatı da devam ediyor.
DAEŞ'e ait 47 barınma alanı Türk jetleri tarafından vurulurken, ağır silah monteli 8 pikap da toplarla imha edildi.

İlk belirlemelere göre; harekatta 45'in üzerinde terörist etkisiz hale getirildi.

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