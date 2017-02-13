Facebook Twitter Rss

El Bab'dan acı haber geldi

El Bab'dan acı haber geldi.17914
  • Giriş : 13.02.2017 / 16:55:00

Türk Silahlı Kuvvetleri, El Bab operasyonu hakkında açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Türkiye'nin Suriye ile olan sınır hattını korumak için başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El Bab operasyonundan acı haber geldi. Çıkan çatışmalarda 1 asker şehit oldu, 4 asker ise yaralandı.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

"Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında 13 Şubat 2017 tarihinde DEAŞ terör örgütü ile süren çatışmalar esnasında bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

Hamzaoğlu: Muslera yan topa çıkamıyor

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

MHP'de 4 isim disipline sevk edildi

MHP'de 4 isim disipline sevk edildi

MHP'de Halaçoğlu, Okutan, Oğan ve Ok ihraç talebi ile disipline sevk edildi.

'FuatAvni iddianamesi' kabul edildi!

'FuatAvni iddianamesi' kabul edildi!

25'i tutuklu 29 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

 

Çanakkale yine sallandı!

Çanakkale yine sallandı!

Çanakkale'de günlerdir süren depremlere bir yenisi daha eklendi.

Hamburg Havalimanı'nda alarm!

Hamburg Havalimanı'nda alarm!

Almanya'da bulunan Hamburg Havalimanı'nda bilinmeyen bir madde için alarm verildi.

 

81 ilde 'huzur operasyonu'

81 ilde 'huzur operasyonu'

Türkiye genelinde İçişleri Bakanı Soylu'nun yönettiği bir 'huzur uygulaması' yapılıyor.

Erdoğan, değişikliği imzaladı!

Erdoğan, değişikliği imzaladı!

Ve beklenen haber geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, değişikliği imzaladı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya