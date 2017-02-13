El Bab'dan acı haber geldi
Türkiye'nin Suriye ile olan sınır hattını korumak için başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El Bab operasyonundan acı haber geldi. Çıkan çatışmalarda 1 asker şehit oldu, 4 asker ise yaralandı.
TSK'dan yapılan açıklama şöyle:
"Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında 13 Şubat 2017 tarihinde DEAŞ terör örgütü ile süren çatışmalar esnasında bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."
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