Rusya askerlerimizi vurdu: 3 şehit

Giriş : 09.02.2017 / 18:01:00

09.02.2017 / 18:01:00 Güncelleme : 09.02.2017 / 18:09:22

Türkiye'nin yüreği bir kez daha yandı. El Bab'da 3 askerin şehit olduğu öğrenildi.