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Rusya askerlerimizi vurdu: 3 şehit

Rusya askerlerimizi vurdu: 3 şehit.15023
  • Giriş : 09.02.2017 / 18:01:00
  • Güncelleme : 09.02.2017 / 18:09:22

Türkiye'nin yüreği bir kez daha yandı. El Bab'da 3 askerin şehit olduğu öğrenildi.

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Rusya'ya ait savaş uçakları, yanlışlıkla Türk askerlerini vurdu.

Havadan yapılan bombalamada şehit olan askerler var.

TSK duyurdu: Rus uçağı yanlışlıkla askerlerimizi vurdu

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde, 09 Şubat 2017 tarihinde saat 08:40 sularında, Rusya Federasyonuna ait bir savaş uçağı tarafından DEAŞ hedeflerine icra edilen hava harekatı esnasında, kazaen TSK unsurlarının olduğu bir binaya isabet eden bomba ile üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 11 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.

Yaralı personelimiz tedavilerinin yapılması maksadıyla süratle hastaneye ulaştırılmıştır.

RF yetkilileri, söz konusu olayın bir kaza olduğunu ifade ederek, üzüntülerini ve taziye dileklerini iletmişlerdir. Olayla ilgili inceleme ve çalışmalar iki tarafça sürdürülmektedir.

Ayrıca, aynı olayla ilgili olarak RF Cumhurbaşkanı Sayın Vladimir Putin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a üzüntülerini belirterek başsağlığı dileğinde bulunmuşlardır.

Bizleri acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.

 

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