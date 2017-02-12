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El Bab'dan bir kara haber daha

El Bab'dan bir kara haber daha.10551
  • Giriş : 12.02.2017 / 12:11:00
  • Güncelleme : 12.02.2017 / 12:26:32

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'a yönelik süren operasyonlardan bir acı haber daha geldi.

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Fırat Kalkanı Harekatı sebebiyle Suriye topraklarında bulunan ve DEAŞ'ın elindeki El Bab'ı almak için operasyonlar sürdüren askerlerimizden yürekleri dağlayan bir haber daha geldi.

Suriye'nin El Bab bölgesinde DEAŞ'la çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında 12 Şubat 2017 tarihinde sabah 09:30 sularında DEAŞ terör örgütü ile süren çatışmalar esnasında bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. 

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