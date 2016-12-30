El Bab'dan şehit haberi
Suriye ile olan sınır hattımızı terörist saldırılardan korumak için Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte başlatılan Fırat Kalkanı operasyonu zorlu hava koşullarına rağmen devam ediyor.
Genelkurmay Başkanlığı, El Bab bölgesinde düzenlenen operasyonda 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 askerimizin ise şehit olduğunu bildirdi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ve Daglabash bölgelerine düzenlenen hava harekatında, terör örgütü DEAŞ'a ait 17 hedef imha edildi, ilk belirlemelere göre aralarında örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 26 terörist etkisiz hale getirildi.
Fırat Kalkanı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.
Türk Silahlı Kuvvetlerince Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ve Daglabash bölgelerine düzenlenen hava harekatında, terör örgütü DAEŞ'e ait 17 hedef imha edildi, ilk belirlemelere göre aralarında örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 26 terörist etkisiz hale getirildi.
Operasyonda 1 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı.
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