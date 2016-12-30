Facebook Twitter Rss

El Bab'dan şehit haberi

El Bab'dan şehit haberi.17914
  • Giriş : 30.12.2016 / 09:23:00

Türk Silahlı Kuvvetleri, El Bab operasyonu hakkında bilgi verdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Suriye ile olan sınır hattımızı terörist saldırılardan korumak için Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte başlatılan Fırat Kalkanı operasyonu zorlu hava koşullarına rağmen devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığı, El Bab bölgesinde düzenlenen operasyonda 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 askerimizin ise şehit olduğunu bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ve Daglabash bölgelerine düzenlenen hava harekatında, terör örgütü DEAŞ'a ait 17 hedef imha edildi, ilk belirlemelere göre aralarında örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 26 terörist etkisiz hale getirildi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ve Daglabash bölgelerine düzenlenen hava harekatında, terör örgütü DAEŞ'e ait 17 hedef imha edildi, ilk belirlemelere göre aralarında örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 26 terörist etkisiz hale getirildi.
Operasyonda 1 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı.

Arda Turan'dan Çin transferi açıklaması

Seçim tarihi belli oldu

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

AYM'deki FETÖ soruşturması tamam!

AYM'deki FETÖ soruşturması tamam!

Anayasa Mahkemesi'ndeki FETÖ/PDY soruşturması tamamlandı.

Ateşkesi reddeden terörist sayılacak

Ateşkesi reddeden terörist sayılacak

Suriye'de ilan edilen ateşkes ile ilgili yeni detaylara ulaşıldı.

 

Başbakan promosyonu açıkladı

Başbakan promosyonu açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım, emekli maaşlarına promosyon miktarını açıkladı.

Türk jetleri konvoyunu vurdu

Türk jetleri konvoyunu vurdu

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 129. gününde önemli bir gelişme yaşandı.

 

'OHAL' maddesi komisyondan geçti

'OHAL' maddesi komisyondan geçti

Cumhurbaşkanı'na OHAL yetkisi veren 13. madde TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi.

Erdoğan ile Putin ne konuştu?

Erdoğan ile Putin ne konuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya