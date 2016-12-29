El Bab'dan yeni görüntüler geldi!
Suriye ile olan sınır hattımızı korumak için başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı olumsuz hava koşullarına rağmen devam ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu'nun ortak yürüttüğü operasyonda Akil Dağı ve Hastane bölgesinde ilerleyiş görüntülendi.
El Bab’da operasyonların yoğunlaştığı Akil Dağı ve Hastane bölgesinde terör hücrelerine ağır kayıplar verdiren Türk ordusunun ilerleyişi, dakika dakika görüntülendi.
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