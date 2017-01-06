El Bab operasyonu için askeri sevkiyat
Suriye ile olan sınır hattımızı terörist saldırılardan korumak için başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El Bab operasyonuna askeri sevkiyat sağlandı.
İş makineleri, askeri araçlar, zırhlı araçlar ve askeri malzemeler Elbeyli ilçesinden operasyonun sürdüğü El Bab'a doğru yola çıktı.
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