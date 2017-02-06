El Bab operasyonunda gelişme!
Türkiye'nin sınır hattını terörist saldırılardan korumak için başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında başlatılan El Bab operasyonunda şehri hızlı ele geçirme yerine sivil kayıpların önüne geçirilmesi gözetiliyor.
Genelkurmay Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türk jetleri El Bab ve Bzagah bölgelerinde 65 hedefi imha etti. Hava harekatı sonucu 13 terörist öldürülürken, 8 terörist de etkisiz hale getirldi. Topçu atışlarıyla da 256 hedef vuruldu.
TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, 24 Ağustos'ta başlayan Fırat Kalkanı Harekatı'nda Halep'in doğusundaki El Bab ilçesindeki operasyona devam ediyor.
Aralık ayı ortasında başlayan EL Bab operasyonunda TSK ve ÖSO'nun karşılaştığı en büyük zorluk, terör örgütü DAEŞ'ın sivilleri canlı kalkan olarak kullanması.
Savaştan önce resmi verilere göre 64 bin nüfusu olan Bab'da halen onbinlerce kişi yaşıyor. Örgüt, karargahlarını sivil nüfusun yoğun olduğu mahalle içlerine kurmuş durumda.
TSK ve ÖSO ise DAEŞ hedeflerini vurmadan önce, bölgede sivil olup olmadığı istihbaratını yapıyor.
Bölgedeki TSK unsurlarından alınan bilgiye göre, DAEŞ ilçe merkezinde bir caminin altını ve bir sahra hastanesini karargah olarak kullanıyor. Ancak teröristlerin buralardaki varlığı izlenmesine karşın herhangi bir şekilde saldırı düzenlenmedi.
TSK ve ÖSO, ilçe merkezine hızla girmek yerine, teröristlerin direnişini kırmak için EL Bab'ın çevresini kuşatma yolunu seçti.
Harekatta, teröristlerin çevreyle ikmal yollarını keserek dirençlerini kırma stratejisi izleniyor. Böylece, DAEŞ'la merkezde olabiliğince az çatışmaya girilerek sivillerin zarar görmesinin önlenmesi hedefleniyor.
Halihazırda El Bab merkezi kuzey, batı ve doğudan kuşatılıyor.
Fırat Kalkanı Harekatı'nda TSK ve ÖSO'nun Türkiye sınırından Suriye içlerine ilerlediği derinlik 35,1 kilometreyi buldu.
Azez-Cerablus hattını terör örgütleri DAEŞ ve PYD/PKK'dan arındıran Fırat Kalkanı, Bab'a geçen Aralık ayında odaklanmıştı. Harekatta şu ana kadar ilçe sınırlarındaki toplam 24 yerleşim, DEAŞ'tan kurtarıldı.
TSK destekli ÖSO güçleri, Bab merkezinin 1 kilometre yakınına kadar sokulmuş durumda. Diğer yönlerden merkeze uzaklıkları ise 2 ila 3 kilometre arasında değişiyor.
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