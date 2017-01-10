El İttifak-Galatasaray maçında skandal!
Galatasaray'ın Suudi takımı El İttifak'a 3-1 mağlup olduğu mücadelede büyük bir skandala imza atıldı. Ekranlarda Cimbom'un logosunun 3 yıldızla gösterilmesi tepkiye neden oldu.
Karşılaşmaya etkili başlayan sarı kırmızılı takım, peş peşe gol pozisyonları üretti ancak bunların hiçbirini değerlendiremedi. El İttifak, 20. dakikada Kanoo ile gelişen ilk tehlikeli atağında golü buldu. 5 dakika sonrasında El Jamaan ve 70'te El Kuwayki'nin golleri farkı 3'e çıkardı. Galatasaray'ın tek golünü 81. dakikada Bruma attı.
3 BÜYÜKLERİN TARAFTARLARI KOL KOLA
Karşılaşma öncesi Galatasaray'a yoğun ilgi gösterilirken çok sayıdaki Türk taraftarlar da Prince Mohammed Bin Fahad'da yerini aldı. Beşiktaşlısı, Fenerlisi, Galatasaraylısı hep birlikte kol kola maçı takip etti.
SEKİN VE HALİSDEMİR UNUTULMADI
Her iki takım oyuncuları sahaya "Teröre karşı" yazılı pankartla çıkarken Türk futbolseverler, Fethi Sekin ve Ömer Halisdemir'i de unutmadı.
REJİNİN HATASI SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Maç oynandığı esnada Suudi Arabistan rejisi, Galatasaray logosunu 3 yıldızlı olarak ekrana yansıtınca, durumu fark eden Galatasaray taraftarları sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.
MAÇIN ANISINA PLAKET VERİLDİ
Maçın anısına Galatasaray Spor Kulübü'ne plaket verildi. Plaketi sarı-kırmızı kulüp adına Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ural Aküzüm aldı.
TECRÜBELİLER VE GENÇLER
Galatasaray'da, Nigel De Jong gibi tecrübeli isimlerin yanı sıra, Kerem Çalışkan, Linnes, Berk İsmail Ünsal, Birhan Vatansever, Volkan Pala ve Gökay Güney gibi genç futbolcular da forma şansı buldu.
HÜRRİYET
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