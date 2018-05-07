El Salvador'da 5,6 büyüklüğünde deprem
Orta Amerika ülkesi olan El Salvador'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybına dair henüz bir açıklama gelmezken ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nden bilgi geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Intipuca bölgesinin 12 kilometre güneybatısı olan depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi.
Açıklamada, bölgede sabah saatlerinden itibaren büyüklükleri 4,3'ten büyük en az 8 artçı depremin yaşandığı ve meydana gelen son sarsıntının 5,6 büyüklüğünde olduğu belirtildi.
Yetkililer, depremde onlarca evin hasar gördüğünü ifade etti. Depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.
TRT
DİĞER HABERLER
İsrail'den sert çıkış: Esad'ı öldürebiliriz
İsrail Enerji Bakanı'ndan Suriye Devlet Başkanı Esad ile ilgili açıklama geldi.
Küdüs'e tabelalar dikildi!
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs Büyükelçiliği kararı uygulamaya geçiyor.
Trump'tan ilişki yaşadığı kadına sus payı
Trump'tan ilişki yaşadığı kadına sus payı verdiği iddia edildi.
ABD ile Çin arasında lazer krizi!
Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında lazer krizi patlak verdi.