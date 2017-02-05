Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem!
Elazığ'da meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem çevrede yaşayanlara panik dolu anlar yaşattı. Olayda can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.
Depremin şiddeti Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı deprem Dairesi tarafından 3.5 olarak açıklandı.
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