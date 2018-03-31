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Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde deprem yaşandı

Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde deprem yaşandı.19030
  • Giriş : 31.03.2018 / 10:05:00

Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

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Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, konuya ilişkin Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

TRT

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