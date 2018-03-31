Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde deprem yaşandı
Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, konuya ilişkin Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan açıklama geldi.
TRT
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