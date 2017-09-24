Elazığ'da feci trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Elazığ'da feci bir kaza yaşandıç Diyarbakır istikametinde ilerleyen Zülküf Şeker yönetimindeki araç virajı alamarak takla attı. Meydana gelen olayda 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere, Şeker’in cesedi ise Fırat Üniversitesi Morguna kaldırıldı.
TRT
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