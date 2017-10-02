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Elazığ'da FETÖ operasyonu: 20 gözaltı var

Elazığ'da FETÖ operasyonu: 20 gözaltı var.14171
  • Giriş : 02.10.2017 / 14:01:00

FETÖ soruşturması kapsamında Elazığ'da operasyon gerçekleştirildi.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Elazığ merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda örgüt ile bağlantılı olduğu iddia edilen 20 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında çalışma yaptı. Polis, yaptığı çalışmada örgütün gizli haberleşme ağı 'ByLcok'u kullanan çok sayıda şüpheli belirledi. Belirlenen şüphelilere yönelik Elazığ merkezli Sivas, Diyarbakır ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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