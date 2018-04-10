Elazığ'da FETÖ operasyonu: 27 gözaltı
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında yürütülen operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
TRT
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