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Elazığ'da FETÖ operasyonu: 27 gözaltı

Elazığ'da FETÖ operasyonu: 27 gözaltı.14171
  • Giriş : 10.04.2018 / 11:23:00

FETÖ soruşturması kapsamında Elazığ'da operasyonlar düzenlendi.

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15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında yürütülen operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'si çıkarıldıkları mahkemece  tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TRT

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