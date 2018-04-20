Facebook Twitter Rss

Elazığ'da korkutan deprem! AFAD'dan açıklama

Elazığ'da korkutan deprem! AFAD'dan açıklama.19030
  • Giriş : 20.04.2018 / 17:22:00

Elazığ'ın merkeze bağlı Şehsuvar köyünde 3.0 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Elazığ'ın merkeze bağlı Şehsuvar köyünde 3.0 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken konuya ilişkin Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

AFAD, son depremlerle ilgili internet sitesindeki bilgiye göre, Elazığ'ın merkeze bağlı Şehsuvar köyü merkez üssü olan deprem saat: 16.54 sıralarında 3.0 şiddetinde meydana geldi.

Kent genelinde hissedilen depremin şiddetini Kandilli Rasathanesi ise 3.1 olarak ölçtü.

TRT

Seçim önergesi TBMM'de kabul edildi

Başbakan: Kemal Bey elini çabuk tutsun

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Skandalda azmettirici aranıyor

Skandalda azmettirici aranıyor

Dün akşam oynanan derbide yaşanan skandal ile ilgili azmettirici aranıyor.

Canan Karatay'dan açıklama: Kurtlu elma yiyin!

Canan Karatay'dan açıklama: Kurtlu elma yiyin!

Prof. Dr. Canan Karatay, vatandaşlara önemli bilgiler verdi.

 

Milli Eğitim Bakanı açıkladı

Milli Eğitim Bakanı açıkladı

Milli Eğitim Bakanı, liseye giriş sınavı ile ilgili açıklama yaptı.

Erdoğan, Şenol Güneş'i aradı

Erdoğan, Şenol Güneş'i aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şenol Güneş'i aradı.

 

Koray Çalışkan'a hapis cezası!

Koray Çalışkan'a hapis cezası!

Mahkeme, akademisyen yazar Koray Çalışkan için kararını açıkladı.

Rüzgar Çetin'e 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Rüzgar Çetin'e 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'e 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya