Elazığ'da korkutan deprem! AFAD'dan açıklama
Elazığ'ın merkeze bağlı Şehsuvar köyünde 3.0 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken konuya ilişkin Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan açıklama geldi.
AFAD, son depremlerle ilgili internet sitesindeki bilgiye göre, Elazığ'ın merkeze bağlı Şehsuvar köyü merkez üssü olan deprem saat: 16.54 sıralarında 3.0 şiddetinde meydana geldi.
Kent genelinde hissedilen depremin şiddetini Kandilli Rasathanesi ise 3.1 olarak ölçtü.
TRT
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