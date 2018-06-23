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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3,4 şiddetinde deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3,4 şiddetinde deprem.13895
  • Giriş : 23.06.2018 / 13:55:00

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3,4 şiddetinde deprem meydana geldi.

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Sepet Beşik

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3,4 şiddetinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, konuya ilişkin Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) son depremlerle ilgili internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan deprem saat 11.14 sıralarında 3,4 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin en yakın yerleşim yeri Uslu köyüne 1,8 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

Öte yandan depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi ise 3.5 olarak ölçtü.

TRT

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