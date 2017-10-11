Elazığ merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu!
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Elazığ merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda örgüt ile bağlantılı 12 şüpheli gözaltına alındı.
TRT
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