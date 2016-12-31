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Elçinin öldürülme nedeni bir kadın!

Elçinin öldürülme nedeni bir kadın!.20475
  • Giriş : 31.12.2016 / 08:11:00

Brezilya'da kayıplara karışan büyükelçinin öldürüldüğü ortaya çıktı.

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Türkiye'de gerçekleşen olayın bir benzeri Brezilya'da yaşandı. Pazartesiden bu yana kayıp olan Yunanlı büyükelçinin öldürüldüğü ortaya çıktı.

Karısı ile ilişki yaşadığını iddia eden bir polis, Yunanistan'ın Brezilya Büyükelçisi Kiryakos Amoiridis'i katletti.

Brezilyalı yetkililer, kendisinden haber alınamayan Yunan Büyükelçi’nin karısı ile ilişki yaşayan Brezilyalı bir polis tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

Sergio Moreira isimli 29 yaşındaki Brezilyalı polisin, işlediği suçu itiraf ettiği belirtildi. Yetkililer Moreira'nın suikastı öldürülen Büyükelçi’nin eşiyle birlikte düzenlediklerini bildirdi.

Büyükelçi’nin eşi ve cinayeti işleyen sevgilisi gözaltına alındı. 59 yaşındaki Büyükelçi Kriakos Amiridis'ten pazartesi gününden beri haber alınamıyordu.

Brezilya Başbakanı Michel Temer, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'a gönderdiği mektupta başsağlığı dileklerini iletti. 

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