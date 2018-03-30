Elektiriğe zam geldi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere elektrik fiyatlarına ortalama yüzde 2,89 zam geleceğini açıkladı.
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Yerli otomobilde son durum
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil ile ilgili son bilgilerini paylaştı.
Bakan Fakıbaba: 250 bin düve vereceğiz
Tarım Bakanı Fakıbaba, "3 yıl içerisinde Tarım Kredi olarak 250 bin düve vereceğiz." dedi.
Erdoğan'dan dolar açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu.