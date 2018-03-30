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Elektiriğe zam geldi

Elektiriğe zam geldi.12959
  • Giriş : 30.03.2018 / 15:05:00

Vatandaşa kötü haber Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan geldi.

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Büyüyen Beşik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere elektrik fiyatlarına ortalama yüzde 2,89 zam geleceğini açıkladı.

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