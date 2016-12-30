Elektrik arıza hattı kitlendi: Elektrikler ne zaman gelir? Elektrik kesintisinin nedeni ne?
İstanbullular Cuma gününü de karanlıkta geçiriyor. İstanbul'un bazı bölgelerinde elektrik kesinleri devam ediyor. Elektrik arıza hattını arayan vatandaşlar aynı soruyu soruyor: Elektrikler ne zaman gelecek?
Elektrik kesintilerinin bir süre daha bu şekilde devam edeceği belirtiliyor. Telefonlara yetişmekte güçlük çeken yetkililer, bir sesli mesaj ile vatandaşlara çalışmaların devam ettiğini ve en kısa sürede elektriklerin verileceğini duyuruyor.
İstanbul 'da Fatih, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler, Küçükçekmece, Bayrampaşa ve birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanıyor. İstanbul'da yaşanan elektrik kesintisi sonrası vatandaşlar ''elektrikler ne zaman gelecek'' sorusunun cevabını merak ederken BEDAŞ resmi internet sitesinden bir duyuru yaptı. Duyuruda ''Hava şartları nedeniyle Ulusal Elektrik Şebekesi'nden yeteri kadar elektrik alınamamaktadır'' denildi. İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakasında elektrikler ne zaman gelecek? İşte tüm detaylar...
Hava şartları nedeniyle Ulusal Elektrik Şebekesi'nden yeteri kadar elektrik alınamamaktadır. Kesintiden Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Fatih, Bağcılar, Sultangazi, Güngören, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Bakırköy ve Eyüp ilçeleri etkilenmektedir. Ulusal Elektrik Şebekesi'nden enerji gelene kadar kesintiden etkilenen bölgelerin mağdur olmaması için BEDAŞ tüm kaynakları seferber ederek çeşitli bölgelerden aktarmak suretiyle kademeli olarak elektrik sağlayacaktır. Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde yaşanan yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle Anadolu'dan gelen ve İstanbul'u besleyen yedi farklı enerji iletim hattının tamamında, Sakarya Bölgesi'nde kopmalar yaşanmış, kesinti meydana gelmiştir. Anadolu'dan gelen enerji hatlarındaki kesinti sebebiyle İstanbul'a, Çanakkale Boğazı deniz altında geçen iletim hattı ve Trakya enerji iletim hattından elektrik sağlanmaktadır. Kopmanın meydana geldiği bölgelerdeki aşırı yoğun kar yağışı ve sis, çalışmaları olumsuz etkilemektedir. Kesintiden, konutlardaki vatandaşlarımızın en az derecede etkilenmesini sağlamak için, demir çelik fabrikalarına, çimento fabrikalarına ve organize sanayi bölgelerine enerji verilmemektedir. Yapılan yoğun çalışmalar neticesinde 21:50 itibari ile İstanbul'un tamamına elektrik verilmiştir. Olumsuz Hava koşullarının neden olduğu kopmaların tamiratı ve arızaların tamamen giderilmesi için hava şartlarının el verdiği ölçüde yoğun çaba harcanmaktadır. Gece boyu ve yarın tüm ekiplerimiz, hatların tamiri ve arızaların giderilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürecektir. Vatandaşlarımızın anlayışlarından dolayı teşekkür ederiz.
29 ARALIK 2016 PERŞEMBE GÜNÜ PLANLI KESİNTİ PROGRAMI
– YENİMAHALLE Mh., YALI 2 Sk., YALI Cd., D-100 KARAYOLU Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 08:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4481-24339) – İNCEĞİZ Mh., HANİCE Cd.DESİ Sk., İNCEĞİZ Cd.DESİ Sk., MEDDAH Sk., MEMLEKET ÇIKMAZI Sk., MERCAN Sk., RÜZGAR Sk., KALEİÇİ Mh., KIBRIS ŞEHİDİ ABDÜLKADİR TANGUÇ Sk., PETEK Sk., KÖPRÜ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 08:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4464-23570-23070)
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