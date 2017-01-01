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Elektrik direkleri nasıl devrildi?

Elektrik direkleri nasıl devrildi?.24488
  • Giriş : 01.01.2017 / 09:20:00

Bir çok ilde ve ilçede elektrik kesintisine sebep olan arızalar terör saldırılarından ötürü gerçekleşmiş olabilir.

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Türkiye'nin bazı bölümlerini karanlığa gömen kesintilerin sebebinin terör saldırıları olabileceği üzerinde duruluyor.

80 tonluk elektrik direklerinin bir ağaç gibi devrilmesi akıllara bu ihtimali de getiriyor.

Marmara Bölgesi’nde yaşanan yoğun kar yağışı ve fırtına İstanbul başta olmak üzere pek çok ili elektriksiz bırakırken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı fırtınanın dinmesi üzerine sahada hasar tespit çalışmalarına başladı. Buna göre, fırtına nedeniyle 80 ton büyüklüğünde 4 ayrı direk ve 69 direk üstü kulesi devrildi.

Enerji Bakanlığı, bugüne değin bu büyüklükte direklerin hiç yıkılmaması nedeniyle sabotaj ihtimalini gündeme aldı. Bakanlık, Emniyet Genel Müdürlüğü ile birlikte FETÖ ve PKK dahil her türlü olasılığı değerlendiriyor. Üç gündür Marmara Bölgesi’nin kuzeyini esir alan kar yağışı ve fırtına, İstanbul’u besleyen ana iletim hatlarında arızaya neden olmuştu. Bu nedenle iki gündür İstanbul’a elektrik temininde sıkıntı yaşanırken, kente kesinti gezdirilerek elektrik veriliyordu. Enerji Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında dün itibarıyla kentin tamamına elektrik verildiği belirtildi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ekipleri, arıza yaşanan iletim hatlarına müdahale ederken, kente elektrik sağlayacak hatlar onarıldı. Bakanlık, diğer illerden de bölgeye takviye yaptı. Ekipler, 4 grup halinde toplam 164 kişi ile onarım için aralıksız çalıştı.

80 TONLUK DEV DİREKLER DEVRİLDİ

İstanbul’u besleyen 7 ana iletim hattının tamamında çok sayıda arıza saptandı. Bölgede 4 ana direğin de tamamen yıkıldığı görüldü. 20 metreye 80 metre büyüklüğündeki bu direklerin 80 ton ağırlığında olduğu belirtildi. Fırtına sonrası yapılan hasar tespit çalışmasında 69 adet direk üstü kulenin kırıldığı ve koptuğu tespit edildi. Uzmanlar, bu tür fırtınalarda, hatlar üzerinde 900 cm çapında buz kütleleri oluştuğuna dikkat çekerken, bu buz yükünün rüzgârın da etkisiyle direkleri devirdiğini ifade etti.

‘SİBER SALDIRI VAR’

Enerji Bakanlığı kaynaklarına göre özellikle elektrik üretim ve iletim hatlarını kontrol eden sistemlere çok sayıda sızma girişimi tespit edildi. Bu girişimler engellendi.

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