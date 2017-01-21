Elektrikte 'ayrıcalıklı müşteri' dönemi
Yeni dönem başlıyor. Elektrikta 'kazan kazan' uygulamasına geçiliyor. Söz konusu uygulamaya göre tüketicilerin müşteri profilleri çıkarılacak ve ödemelerinde ne kadar sadık olup olmadıkları tespit edilecek.
Faturasını düzenli olarak yapanlar ödemesini bir ay geciktirse dahi elektriği kesilmeyecek. Bu tüketicilerden açma ve kapama ücreti alınmayacak. Faturanın son ödeme tarihi geçtiğinde tüketicilere bu durum SMS ile bildirilecek ve 5 iş günü içerisinde faturalarını ödemedikleri takdirde elektriklerinin kesileceği hatırlatılacak. Bu arada da müşterinin profiline bakılacak.
Eğer tüketici 5 iş günü sonunda da faturasını ödememişse ve daha önce düzenli olarak faturasını ödeyen düzgün profilli tüketicilere ise ayrıcalık tanınacak. Sadık tüketici açma-kapama işlemine maruz kalmayacağı için 25 liralık açma kapama ücretinden de kurtulmuş olacak.
DİĞER HABERLER
İlhan Cavcav beyin kanaması geçirdi
Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.
Federasyon'dan Recep İvedik'e kınama!
'Recep İvedik 5' filmine Türkiye Güreş Federasyonu'ndan kınama geldi.