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Elektrikte 'ayrıcalıklı müşteri' dönemi

Elektrikte 'ayrıcalıklı müşteri' dönemi.14718
  • Giriş : 21.01.2017 / 09:11:00

Elektrik faturalarında yeni bir uygulamaya geçileceği öğrenildi.

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Yeni dönem başlıyor. Elektrikta 'kazan kazan' uygulamasına geçiliyor. Söz konusu uygulamaya göre tüketicilerin müşteri profilleri çıkarılacak ve ödemelerinde ne kadar sadık olup olmadıkları tespit edilecek.

Faturasını düzenli olarak yapanlar ödemesini bir ay geciktirse dahi elektriği kesilmeyecek. Bu tüketicilerden açma ve kapama ücreti alınmayacak. Faturanın son ödeme tarihi geçtiğinde tüketicilere bu durum SMS ile bildirilecek ve 5 iş günü içerisinde faturalarını ödemedikleri takdirde elektriklerinin kesileceği hatırlatılacak. Bu arada da müşterinin profiline bakılacak.

Eğer tüketici 5 iş günü sonunda da faturasını ödememişse ve daha önce düzenli olarak faturasını ödeyen düzgün profilli tüketicilere ise ayrıcalık tanınacak. Sadık tüketici açma-kapama işlemine maruz kalmayacağı için 25 liralık açma kapama ücretinden de kurtulmuş olacak.

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