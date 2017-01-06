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Elektrikte tavan fiyat düşürüldü!

Elektrikte tavan fiyat düşürüldü!.24488
  • Giriş : 06.01.2017 / 11:00:00

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) elektrikte tavan fiyatı düşürdü.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan yapılan açıklama ile elektrikte azami fiyatın megavat saat başı 500 TL yapılacağı bildirildi.

3 ay boyunca elektrikte tavan fiyat uygulanacak.

Elektrikte, fiyatlar saatlik bazda 1.9 TL’yi gördü. Bu düzey, ‘Kriz fırsatçıları harekete geçti’ yorumlarına neden oldu. Enerji yönetimi fırsatçıların önüne geçmek için elektrikte ‘tavan fiyat’ uygulamasını hayata geçirdi.

Enerji Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurumu, elektrikte tavan fiyatı düşürdü. Kurum, Piyasalardaki azami fiyat limitini megavat saat başına 500 TL olarak belirledi

Doğalgaz tüketimi, kışın bastırmasıyla özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyükkentlerde olağanüstü artış göstermişti. Ankara’da enerji yönetimi, konutlardan gelen ısınma amaçlı yoğun talebi karşılamak için gaz santrallarına akışı yüzde 90 kısmıştı. Bazı santrallar de devre dışı kalmıştı. Bu durum elektrik arz-talep dengesini sıkıntıya sokunca talebin yüksek seyrettiği elektrikte, serbest piyasada fiyatlar saatlik bazda 1.9 TL’yi gördü. Bu düzey, “Kriz fırsatçıları harekete geçti” yorumlarına ve değerlendirmelerine yol açmıştı.

Enerji yönetimi, ocak ayında havanın daha da soğuyacağı yönündeki tahminler üzerine elektrikteki arz sorununun fırsata çevrilmesini ve istismar edilmesini engellemek üzere önemli bir adım attı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), iki hafta önce elektrik üreten şirketlerle görüştü.

“Serbest piyasa”nın esas olduğu ancak fiyatları zirveye taşıyacak istismara ve kriz fırsatçılığına izin verilmeyeceği uyarısında bulunuldu.  

Enerji yönetimi bu uyarının ardından, kriz fırsatçılarının önüne geçmek için elektrikte “tavan fiyat” uygulamasını hayata geçirdi.

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