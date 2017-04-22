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Elektronik sigara operasyonunda 6 gözaltı

Elektronik sigara operasyonunda 6 gözaltı.13836
  • Giriş : 22.04.2017 / 12:01:00

Antalya'da düzenlenen elektronik sigara operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

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Antalya Emnşyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri harekete geçti. Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde yapılan operasyonlarda 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Ekipler, önceden tespit ettikleri 5 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda, yaklaşık bir milyon lira değerinde 26 bin 267 gümrük kaçağı elektronik sigara ve aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili S.B, G.K, M.G, A.K, A.D ve H.D. gözaltına alındı. Haklarında '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Etmek' suçundan işlem yapılan şüpheliler serbest bırakıldı.

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