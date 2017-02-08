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Elektrostatik filtre sistemleri çözüm üretiyor

Elektrostatik filtre sistemleri çözüm üretiyor.19473
  • Giriş : 08.02.2017 / 09:50:00

Mutfak bölümlerinin olmazsa olmazı olarak değerlendirmemizin yanlış olmayacağı havalandırma sistemlerinde, genellikle aspiratörler ya da davlumbazlar kullanılsa da, bunların görev ve türleri elde edilecek fayda açısından son derece önemlidir.

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Eğer, gündelik yaşamda kullanılan yani dairelerde bulunan mutfağınız için bir havalandırma ürünü arıyorsanız, aspiratörler yeterli olacaktır.

Fakat, bir restoran, kafe ya da işletmede çalışan kişiler için kurulan bir mutfağınız varsa, aspiratörler hem yeterli olmayacak hem de sizlere sağladığı faydadan çok bakım masrafları ile zarar vermeye başlayacaktır. Bundan dolayı, büyük mutfaklarda kullanılması gereken havalandırma ürünlerinin başında elektrostatik filtre gelmektedir. Bu filtreler sayesinde, uzun yıllar boyunca sorun yaşamayacak olan kullanıcılar, bakım ve onarım işlemleri için de kaliteli bir servis aramak zorunda kalmayacaklar.

Elektrostatik Filtrelerde Kalite Şart

Bunun nedenlerine bakacak olursak, ürünün dayanıklı yapısını ve sizin yapacağınız bazı işlemler ile de sorun yaşama süresini en aza indireceğinizi söyleyebiliriz. Konu böyle olunca da, filtrenin temizlenebilir yapısından söz etmek gerekecektir. Çünkü, bu filtreler havayı iç mekandan davlumbazlar yardımıyla alınırken, dışarıya atılmadan önce filtrelerden defalarca kez geçirilerek, içerisinde bulunan partiküllerin tutunması sağlanmaktadır. Havalandırma sisteminin iç kısmında kalan bu partiküller, sizlere kesinlikle koku ya da performans açısından bir zarar vermeyecektir. Kurulum sırasında sizlere hangi zaman aralıkları ile temizlik işlemi yapılacağı da bildirilecektir. Bu sürelerde filtre bakımlarını yapabilir ya da yaptırabilirseniz, ek bir sistem kullanmaya ya da bozulan bir havalandırma sisteminden dolayı madur olmanız gerek kalmayacaktır.

Elektrostatik Filtre Fiyatları

Herkes tarafından araştırıldığı halde, istenilen kullanım sayısına ulaşmayan bu sistemlerde, kişilerin en büyük korkuları elektrostatik filtre fiyatları . Birçok havalandırma sistemine göre pahalı olsa da, kurulum sırasında ödenen miktarlardan çok, bu ürünün masrafının kaç yıllık ödendiğinin düşünülmesi gerekmektedir. Sıradan bir ürün size ekonomik bir şekilde ulaşırken, bakım masrafları da en az sıfır ürünlere yakın bir şekilde size mal olacaktır. Ama elektrostatik filtrelerde böyle bir durum söz konusu olmayacaktır. Tamamen garanti süreci ile koruma altına alınan bu ürünlerde, olası bir şikayet ya da performans eksikliği şüphesinde, servisimiz sizlere anında destek verecektir.

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