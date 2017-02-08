Elektrostatik filtre sistemleri çözüm üretiyor

Giriş : 08.02.2017 / 09:50:00

Mutfak bölümlerinin olmazsa olmazı olarak değerlendirmemizin yanlış olmayacağı havalandırma sistemlerinde, genellikle aspiratörler ya da davlumbazlar kullanılsa da, bunların görev ve türleri elde edilecek fayda açısından son derece önemlidir.