Elif Doğan Türkmen istifa ediyor
Elif Doğan Türkmen, bir televizyon kanalının canlı yayınına bağlanarak istifa edeceğini duyurdu.
Türkmen, partisinin kararını uyacağını söyledi.
Kılıçdaroğlu, haberleşme faturası tartışma konusu olan Başkanlık Divanı üyelerinden CHP’li katip üye Elif Doğan Türkmen’in Başkanlık Divanı’ndan istifasını istedi. Türkmen, Kanal D ekranında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı, linç edildiğini savundu. Türkmen, 1 milyondan fazla seçmene mektup gönderdiğini söyledi. Türkmen, Kılıçdaroğlu'nun istifasını istemesinin sorulması üzerine, "İstifa gerektiren bir durum olduğunu düşünmüyorum ama partimin kararına uyarım. Genel Başkanımız ile konuştuktan sonra gereğini yaparım." dedi.
DİĞER HABERLER
Erdoğan sordu: Evet mi hayır mı?
Erdoğan, Mersin'de katıldığı toplu açılış töreninde eski sağlık düzeni ile yeni çalışmaları kıyaslad
CHP'de fatura krizi sonrası istifa geldi
Kılıçdaroğlu, fatura krizinin baş aktörü Elif Türkmen'in istifa etmesini istedi.
Kılıçdaroğlu, Saffet Sancaklı'yı aradı!
CHP lideri Kılıçdaroğlu, eşi vefat eden Saffet Sancaklı'yı aradı.
HDP'li 2 milletvekili Silivri'ye sevk edildi
HDP'li vekiller Ayhan Bilgen ve Meral Danış Beştaş için önemli bir karar verildi.
Türkiye'den Yunanistan'a: Siz vururuz
AK Parti milletvekili, Yunanistan'ı açık açık tehdit ederek "sizi vururuz" dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu, Merkel ile buluşacak!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya Cumhurbaşkanı Angela Merkel ile görüşecek.