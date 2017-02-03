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Elif Doğan Türkmen istifa ediyor

Elif Doğan Türkmen istifa ediyor.12099
  • Giriş : 03.02.2017 / 19:36:00

Yaptığı yaklaşık 2 milyonluk iletişim harcamasıyla tepkilerin odağı haline gelen Elif Doğan Türkmen istifa ediyor.

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Elif Doğan Türkmen, bir televizyon kanalının canlı yayınına bağlanarak istifa edeceğini duyurdu.

Türkmen, partisinin kararını uyacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu, haberleşme faturası tartışma konusu olan Başkanlık Divanı üyelerinden CHP’li katip üye Elif Doğan Türkmen’in Başkanlık Divanı’ndan istifasını istedi. Türkmen, Kanal D ekranında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı, linç edildiğini savundu. Türkmen, 1 milyondan fazla seçmene mektup gönderdiğini söyledi. Türkmen, Kılıçdaroğlu'nun istifasını istemesinin sorulması üzerine, "İstifa gerektiren bir durum olduğunu düşünmüyorum ama partimin kararına uyarım. Genel Başkanımız ile konuştuktan sonra gereğini yaparım." dedi.

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