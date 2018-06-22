Elif Şafak, 24 Haziran'da kime oy verecek?
Yazdığı kitaplarla ülkede en çok okunan yazarlar arasına giren Elif Şafak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında oyunun rengini de belli etti.
Avrupa'da katıldığı tüm etkinliklerde; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı ifadelerle Türkiye'yi yerden yere vuran Elif Şafak da tercihini takipçileriyle paylaştı. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımları RT eden Elif Şafak, İzmir mitinginde kadınların ön sıralarda yer aldığına dikkat çekti.
HABER7
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